Все пассажиры разбившегося в Тегеране украинского самолета погибли

8 января, Минск /БЕЛТА/. Все пассажиры, которые были на борту Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося сегодня рано утром в Иране, погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters .

По информации иранского телеканала Press TV, пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде уточнил, что на борту находились 170 человек.

Как сообщалось, Boeing потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет направлялся в Киев.

Руководство американского авиастроительного концерна Boeing изучает информацию о крушении в Иране украинского самолета.-0-