Все пациенты с коронавирусом выписаны из больниц Уханя

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пациенты с коронавирусом нового типа, госпитализированные в больницы китайского города Ухань, где была зафиксирована первая вспышка инфекции, выписаны из больниц. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам Ми Фэн, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, которые были направлены в этот город со всей страны для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Сегодня Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал о выписке из больниц Уханя 11 пациентов, выздоровевших от коронавируса.

Всего из китайских больниц были выписаны 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 46 452 из которых проходили лечение в Ухане.-0-