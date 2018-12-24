Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте в Соликамске в Пермском крае, завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Тела всех погибших были подняты на поверхность вечером 23 декабря. Родственникам выданы разрешения на захоронение. Погибшие вели строительные работы в шахте и были работниками подрядной организации УС-30.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 22 декабря. В этот момент в стволе шахты работали 17 человек, 8 из которых вышли на поверхность. Они не пострадали. В зоне задымления оказались заблокированными сотрудники подрядной организации УС-30 - жители Пермского края, Башкортостана и Краснодарского края.

Задымление возникло из-за горящей монтажной пены и строительного мусора. Пожар возник на глубине 340 м, глубина шахты составляет 500 м.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек).-0-