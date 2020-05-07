Все регионы Китая понизили уровень эпидемиологической опасности

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса, во всех регионах КНР скорректирован на низкий, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян понизила уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе Суйфэньхэ. Риск эпидемиологической опасности был понижен также в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. Таким образом, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности", - говорилось в репортаже.

Понижение уровня эпидемиологической опасности до низкого означает, что регионы будут предпринимать всеобъемлющие меры для восстановления производства, экономической деятельности и возвращения к нормальной жизни.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За весь период эпидемии в Китае было выявлено более 82,8 тыс. заразившихся, свыше 4,3 тыс. умерли.-0-