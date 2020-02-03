Все школы Хабаровска и Благовещенска эвакуируют из-за сообщений об угрозах

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все школы российского Хабаровска эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозах распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Поступили сообщения об угрозе без привязки к определенным школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения", - отметил представитель администрации Хабаровска. Детей размещают в соседних социальных объектах.

Кроме того, эвакуация проходит во всех школах Благовещенска. "В одну из школ поступило анонимное сообщение о минировании. Поскольку номер школы в нем не был указан, принято решение эвакуировать все учреждения", - сообщили в пресс-службе мэрии города. Всего в городе 21 общеобразовательное учреждение.-0-