Все школы и университеты в Италии закроют из-за коронавируса

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии распорядилось закрыть школы и университеты по всей стране из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
Согласно распоряжению итальянских властей, учебные заведения во всех регионах Италии будут закрыты минимум на 15 дней, начиная с 5 марта, но не позднее 9-го.
Принимая такое решение, правительство Италии опиралось на мнение государственной научной комиссии, которая еще 3 марта рекомендовала на месяц запретить проведение массовых спортивных мероприятий по всей стране. За закрытие учебных заведений также выступил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
По последним данным, в Италии из-за коронавируса COVID-19 скончались 79 человек, подтверждены 2,5 тыс. случаев заражения.-0-