Все штаты США частично возобновили промпроизводство

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все американские штаты частично возобновляют работу своих предприятий. Об этом 19 мая заявил вице-президент США Майкл Пенс в Белом доме на заседании членов американской администрации, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Америка возвращается. С гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации, на сегодня все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих экономик", - подчеркнул Майкл Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал ускорить открытие предприятий после карантина, однако в итоге оставил окончательное решение на усмотрение местных властей. Майкл Пенс 18 мая отмечал, что 48 из 50 штатов подготовили планы по поэтапному возобновлению работы предприятий.

В середине апреля в связи с пандемией режим чрезвычайной ситуации впервые распространился на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия. В Белом доме тогда уточнили: эта мера позволяет на федеральном и локальном уровне, а также применительно к ряду организаций упростить доступ к госфинансированию. Кроме того, она облегчила координацию властей штатов и Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также Инженерного корпуса сухопутных войск Вооруженных Сил США.

По последним данным, в США подтверждено 1,56 млн случаев COVID-19, более 92 тыс. человек с момента вспышки скончались, 297 тыс. выздоровели.-0-