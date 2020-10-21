Все страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры сельского хозяйства ЕС договорились о реформе новой единой сельскохозяйственной политики блока с целью усилить контроль за экологическими и климатическими проблемами, сообщает Euronews.

"Мы пришли к важнейшему соглашению", - заявила министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер после встречи глав ведомств в Люксембурге, заверив, что в результате был достигнут хороший баланс между проблемами устойчивого развития, экологическими ограничениями и безопасностью пищевых продуктов.

Принятые директивы должны быть одобрены Европейским парламентом, прежде чем вступить в силу с января 2023 года.

Государства - члены ЕС также должны предложить дополнительные экологические меры, которые выходят за рамки обязательных мер по охране окружающей среды. Предполагается, что любой фермер, который соблюдает эти добровольные правила, получит дополнительное финансирование.-0-