Все страны НАТО поддерживают продление ДСНВ Россией и США - Столтенберг

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все страны НАТО поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Все страны - члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление - это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай", - заявил Йенс Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США выступают за продление ДСНВ на пять лет. Она добавила, что президент США Джозеф Байден давно дал понять, что считает ДСНВ договором, отвечающим интересам национальной безопасности США.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.-0-