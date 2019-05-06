Все тела погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве извлечены из самолета

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщалось, 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-