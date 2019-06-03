Все три нитки трубопровода "Дружба" с 1 июля будут включены в эксплуатацию

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксплуатация всех трех ниток нефтепровода "Дружба" начнется 1 июля, говорится в размещенном на сайте польской компании-оператора трубопровода PERN сообщении по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти, сообщает БЕЛТА.

PERN как оператор трубопровода на территории Польши готов оперативно возобновить перекачку. Поставки сырья частично начнутся 10 июня, а 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в эксплуатацию.

Также в сообщении отмечается, что стороны согласовали процедуру рассмотрения претензий нефтеперерабатывающих заводов, принимающих сырье из России. Во встрече приняли участие производители, дистрибьюторы и потребители нефти, транспортируемой через трубопровод "Дружба" в Польшу и Германию.

Как сообщалось БЕЛТА ранее, нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину. Ежегодно компания-оператор польского участка нефтепровода PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Компания также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке и Гданьске, а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

В середине апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-