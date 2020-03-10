Все туристы покинули территорию отеля на Канарах после карантина

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После карантина все туристы покинули территорию отеля на испанских Канарских островах, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Все гости смогли покинуть отель без ограничений", - отмечается в сообщении властей Канарских островов.

По информации Департамента здравоохранения автономии, к настоящему моменту на Канарах выявлено 20 инфицированных. Часть заболевших находилась на Тенерифе в отпуске. После выявления у них коронавируса около 700 гостей отеля, где остановились заразившиеся, были изолированы.

Всего в Испании было зафиксировано более 1,6 тыс. заболевших, больше всего в автономном сообществе Мадрид - около 782. Умерли 35 человек.-0-