Все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение", - говорится в сообщении Минобрнауки РФ.

Как отмечается, российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой. "Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи. Минобрнауки России находится в постоянном контакте с руководством вузов и заинтересованными федеральными органами, а также студенческими объединениями. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось", - говорится в сообщении.-0-