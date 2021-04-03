Все застрявшие из-за аварии Ever Given суда прошли Суэцкий канал

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все суда, которые застряли из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли Суэцкий канал. Заявление главы управления канала Усамы Рабиа приводит ТАСС.

"Последняя группа из 61 судна, вынужденного ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал, - сказал он. - Приняты также 24 новых судна после восстановления навигации в полном объеме. Таким образом, общее количество судов, осуществивших транзит в субботу, достигло 85".

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. т и длиной 400 м в условиях песчаной бури сел на мель, полностью перегородив канал. Шесть дней ушло на снятие судна с мели. Операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна.

За это время в очередь на проход выстроились 422 судна общим тоннажем 26 млн т. Пробка растянулась почти до Индии. Власти Египта сразу пообещали, что к концу недели кризис будет полностью разрешен.

Контейнеровоз Ever Given принадлежит японской компании Shohei Kisen. Как заявлял ранее Рабиа, руководство канала считает, что владелец судна должен выплатить компенсацию в размере более $1 млрд.-0-