Все здания администраций в Казахстане освободили от участников беспорядков

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все здания администраций в Казахстане освобождены от участников беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Хабар-24".

По данным МВД республики, все объекты взяты под усиленный контроль.

Сообщается, что в Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на здания администрации, и более 30 мародеров.

Тем временем бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов, скрывающийся за границей, в интервью агентству Reuters назвал себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане. Аблязов отметил, что "протестующие в Алматы ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также заявил, что вернется в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата". Банкир, давший интервью в Париже, также добавил, что не получал денежных средств из стран Запада для координации протестов.

При этом Аблязов призвал западные государства вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не допустить сближения республики с Россией.-0-

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