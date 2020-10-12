Все жители китайского города Циндао пройдут тест на COVID-19

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти китайского города Циндао в восточной китайской провинции Шаньдун решили провести масштабное тестирование населения на коронавирус после выявления шести случаев бессимптомных носителей, пятеро из которых - местные жители. Заявление об этом городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения цитирует ТАСС.

По утвержденному плану, в ближайшие три дня будет завершено тестирование на коронавирус жителей пяти отдельных районов города, а в течение пяти дней - населения всего Циндао.

По данным агентства "Синьхуа", в различных районах города перед пунктами сдачи анализов наблюдается большое скопление людей, которые получили уведомление о необходимости прохождения теста на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа.

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 53 случая заражения коронавирусом, три из них - у местных жителей. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85,5 тыс. По официальной информации, в материковой части Китая вылечились 94,31% заболевших. В общей сложности от осложнений коронавируса здесь умерли около 4,6 тыс. человек.-0-