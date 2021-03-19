Всех въезжающих в Украину могут обязать предоставлять тест на COVID-19

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может обязать всех въезжающих в страну предоставлять тест на COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает РБК-Украина.

"Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен и граждане других стран должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус", - заявил Максим Степанов. Для того чтобы получить возможность пересечь границу Украины, приезжающим нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда в страну.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стремительно ухудшается. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что за последнюю неделю в Украине резко увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19. Сегодня в стране задействовано максимальное количество аппаратов ИВЛ за все время пандемии.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 850 случаев заражения COVID-19, что стало новым антирекордом с начала года в стране. Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Киеве, Львовской и Киевской областях. За прошедшие сутки в Украине выздоровели 4592 человека, скончались 262 пациента.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 519 926 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 248 782 человека, скончались 29 515 пациентов.-0-