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21 февраля 2021, 14:39

Всех взрослых жителей Великобритании смогут вакцинировать от COVID-19 к концу июля - Джонсон

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании к концу июля предложат всем совершеннолетним жителям королевства вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

"Теперь нашей целью будет предложить прививку всем взрослым до конца июля. При этом у тех, кто наиболее уязвим, будет возможность сделать прививку раньше, - сказал Борис Джонсон. - Мы будем принимать меры для отмены некоторых действующих сейчас ограничений. Однако не должно быть никаких сомнений в том, что карантин будет сниматься поэтапно и осторожно и мы по-прежнему будем делать все необходимое, чтобы защищать самих себя и окружающих (от заражения. - Прим. ТАСС)".

Речь идет о вакцинации 54 млн человек - 80% жителей страны. На данный момент первую дозу вакцины получили уже 17 млн британцев.

"Мы считаем, что располагаем достаточными запасами препаратов, чтобы это сделать, - отметил в интервью телеканалу Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. - Мы видим, что Национальная система здравоохранения и ее партнеры, которые участвуют в программе вакцинации, могут делать около полумиллиона прививок в день, что является невероятным достижением".

Первый этап государственной программы по вакцинации стартовал в стране 8 декабря. Прививку получили жители старше 70 лет, медицинские и социальные работники, контактирующие с больными, сотрудники домов престарелых, а также лица с крайне слабым здоровьем. Полицейским, учителям и представителям других ключевых профессий, которым приходится активно контактировать с другими людьми, вакцина в приоритетном порядке пока не предлагается.

Второй этап вакцинации в Великобритании начался на этой неделе. Он предполагает, что всем британцам старше 50 лет и людям с ослабленным здоровьем вакцина будет предложена к 15 апреля. Так, число привитых превысит 30 млн.

На данный момент жителям королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В общей сложности британские власти заказали свыше 450 млн доз вакцин восьми производителей. До конца года также ожидается появление препаратов для детей, которым будет показана вакцинация. По данным Национальной статистической службы Великобритании, 92% жителей страны намерены привиться от коронавируса или уже это сделали.-0-

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