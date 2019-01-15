Вселенский патриархат обнародовал текст Томоса для Украины

15 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Вселенский патриархат 14 января обнародовал текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украина" как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства", - говорится в документе.

Как сообщалось, Томос об автокефалии ПЦУ был подписан 5 января и передан митрополиту Епифанию во время богослужения на праздник Богоявления 6 января, а затем перевезен в Киев. На рождественской литургии в Софийском соборе 7 января его продемонстрировали верующим, а после его вернули в Стамбул, в Константинопольский патриархат, для подписания всеми членами Вселенского Святейшего Синода патриархата, поскольку до этого он был подписан только Вселенским патриархом. Завершающий этап подписания Томоса об автокефалии ПЦУ состоялся 9 января в Стамбуле.-0-