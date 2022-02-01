Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 февраля 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:34 Директор филиала БНТУ: одна из целей вузовской науки - воспитание креативной молодежи Общество
09:25 Директор центра БГТУ: мы выпускаем специалистов, готовых решать проблемы здесь и сейчас Регионы
09:21 Всемирная метеоорганизация зафиксировала рекорды продолжительности и протяженности молнии В мире
09:21 Мужчина погиб при пожаре в Кобринском районе Происшествия
09:18 Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2 В мире
09:17 Шичко: научно-технические разработки БГУИР востребованы на мировом рынке Общество
09:15 Белорусские баскетболистки начали подготовку к квалификации чемпионата мира Спорт
09:09 Театр эстрады готовит к праздникам февраля специальные программы Культура
09:00 Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети" Общество
08:54 Чрезвычайное положение в Мьянме продлевается еще на полгода В мире
08:51 Эксперт в лекции расскажет о древних надписях в полоцкой церкви Культура
08:42 Начальник УВД о Послании Президента: один из аспектов благополучия людей - чувство безопасности Регионы
08:34 В результате затоплений в столице Эквадора погибли 11 человек В мире
08:33 Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий Общество
08:20 Маркевич проведет 2 февраля личный прием граждан Общество
08:08 Сборная Украины стала полуфиналистом ЧЕ по мини-футболу Спорт
08:03 Мнение: жители Брестской области не лишены инициативности Регионы
07:57 Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом В мире
07:53 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на дорогах Могилевской области Регионы
07:46 Выставка живописи "С любовью к Беларуси" Александра Покотило открывается в Гомеле Культура
07:39 Депутат об изменениях в Конституцию: мы выстраиваем стратегию будущего Общество
07:35 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси Экономика
07:25 Король: обновленный Кодекс об образовании дает новые возможности для вузов и молодежи Общество
07:22 Тариф на транзит нефти по Беларуси вырос на 7,4% Экономика
07:21 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 13 участках Регионы
07:14 В проекте "Полоцкий рубеж" будет участвовать 23 школьных отряда Регионы
07:09 Народному артисту РСФСР Льву Лещенко сегодня исполняется 80 лет Культура
07:00 Лукашенко о холдинге "АМКОДОР": это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов Президент
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с юбилеем Президент
07:00 Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации Президент
Все новости
Все новости
В мире
01 февраля 2022, 09:21

Всемирная метеоорганизация зафиксировала рекорды продолжительности и протяженности молнии

Фото AP Photo
Фото AP Photo

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала два новых мировых рекорда - максимальной протяженности и максимальной продолжительности вспышки молнии. Об этом говорится в распространенном сообщении ВМО, являющейся специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

Комитет ВМО по экстремальным погодным и климатическим явлениям при помощи новейших спутниковых технологий признал самой протяженной молнию, охватившую по горизонтали расстояние 768 км плюс-минус 8 км над южными районами США 29 апреля 2020 года. Это почти на 60 км превышает прежний рекорд - молнию в Бразилии 31 октября 2018 года. Что касается продолжительности вспышки, то мировой рекорд, как подчеркнули в ВМО, теперь принадлежит молнии, наблюдавшейся 18 июня 2020 года над Уругваем и северными районами Аргентины: вспышка длилась 17,102 секунды плюс-минус 0,002 секунды. До сих пор рекордным считался показатель в 16,73 секунды, который был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

В связи с регистрацией ВМО двух новых рекордов генеральный секретарь организации Петтери Таалас отметил, что молнии являются большой опасностью и уносят ежегодно много жизней. Изучение этого природного явления отражает большую обеспокоенность общественности, учитывая, что грозовые облака могут перемещаться на большие расстояния, подчеркнул он.

В ВМО напомнили, что в 1975 году в Зимбабве в результате прямого удара молнии в хижину погиб 21 находившийся там человек. В качестве самой тяжелой по косвенным последствиям удара молнии в архиве ВМО зарегистрирована трагедия 1994 года в египетском населенном пункте Дронка, когда в результате возгорания нефтехранилища погибли 469 человек.

В архиве данных ВМО об экстремальных метеорологических и климатических явлениях хранятся, в частности, сведения о самых высоких и самых низких в мире температурах, количестве осадков, самом длительном засушливом периоде, максимальном порыве ветра и смертельных случаях, связанных с погодными условиями.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
погода
Новости рубрики В мире
Фото из архива Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2
Вин Мьин. Фото Reuters Чрезвычайное положение в Мьянме продлевается еще на полгода
Фото AFP В результате затоплений в столице Эквадора погибли 11 человек
Фото Getty Images Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом
Фото Reuters Президент Перу рассказал о смене состава правительства страны
Фото Reuters В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5
Главное
Лукашенко: стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это - святое
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта
Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании
Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"
Топ-новости
Картина дня: работа банковской сферы, указ о повышении пенсий и обновленный Кодекс об образовании
Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпину с Праздником Весны: Минск гордится отношениями всепогодной дружбы с Пекином
Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов
Депутат об изменениях в Конституцию: мы выстраиваем стратегию будущего
Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье - комментарий
Первый энергоблок БелАЭС позволил заместить около 1,8 млрд куб.м природного газа
Король: обновленный Кодекс об образовании дает новые возможности для вузов и молодежи
Маркевич проведет 2 февраля личный прием граждан
Богдан: болеющие работники могут три дня оставаться дома без больничного
Компания Parimatch получила 4 награды конкурса "Бренд года"
Латвийский эксперт: белорусская рациональность должна победить непонятное политическое ориентирование Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514
Новый посол России Борис Грызлов вручил копии верительных грамот Макею
Каллаур: ситуация на депозитном рынке спокойная, растут вклады в национальной и иностранной валютах
Рыбаков: несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.