Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных для туристов регионов

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина. Об этом сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на министра туризма Мухаммеда Али Туми.

"Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов", - сказал он.

Въезд на курорты Туниса разрешен только из "зеленых" и "оранжевых" зон по уровню заболеваемости COVID-19. Отдыхающие из "оранжевых" стран должны иметь справку об отсутствии коронавируса. Въезд туристов из "красных" стран на курорты Туниса запрещен.

Сухопутные, морские и воздушные границы Тунис открыл 27 июня.-0-