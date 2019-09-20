Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:31 Компания Boeing протестировала первый в мире дрон-заправщик Технологии
10:30 Дети из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в турецком отеле В мире
10:20 Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября Общество
10:18 Нью-Йорк возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира В мире
10:16 Румас совершит рабочую поездку в Гродненскую область Регионы
10:12 Поджигатель из Польши уничтожил 18 машин и автомастерскую при помощи огнемета В мире
10:11 Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области Президент
10:01 В школьной столовой в Одессе отравились 53 ученика В мире
09:58 В Минске на стройке третьей линии метро упал автокран Происшествия
09:55 В Петриковском районе из школы эвакуировали 75 человек Происшествия
09:54 Двое мужчин слили с комбайнов 634 л топлива в Россонском районе Происшествия
09:50 Арнольд Шварценеггер поиздевался над Сильвестром Сталлоне Калейдоскоп
09:44 Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран В мире
09:42 В Солигорске из-за короткого замыкания электросамоката загорелась квартира Происшествия
09:28 Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых Президент
09:26 Капсулу с землей со 110 воинских захоронений Речицкого района передадут в крипту столичного храма Регионы
09:19 Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу Спорт
09:19 В Молодечненском районе нашли в поле артиллерийский снаряд времен ВОВ со взрывателем Происшествия
09:12 Лукашенко в Кореличском районе ознакомится с ходом уборочной и переработкой льна Президент
09:08 Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне В мире
09:00 Кравцов: Гродненская область - регион, в котором комфортно жить и работать Регионы
09:00 Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото? Общество
08:46 Сводки Белорусского штаба партизанского движения за 1944 год станут доступными в электронном виде Общество
08:28 Месячник по благоустройству стартовал в Витебске Регионы
08:19 Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах Общество
08:17 РЕПОРТАЖ: Хиты за полвека и на все времена - в Москве прошел юбилейный концерт "Песняров" Культура
08:10 Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня Культура
08:01 Брестский драмтеатр открыл сезон премьерой спектакля "Мещанская свадьба" Культура
07:47 Комплекс мероприятий по безопасной перевозке детей школьными автобусами проведут в Гомельской области Регионы
07:33 МАРТ снизил цену на газ для производителей сахара Экономика
Все новости
Все новости
В мире
20 сентября 2019, 09:44

Всемирная забастовка в защиту климата охватит около 160 стран

Associated Press
Associated Press

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В десятках стран мира 20 сентября ожидаются протестные акции в защиту климата. По информации инициаторов, мероприятия пройдут в городах около 160 государств, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

К участию в глобальной забастовке призвали около 200 организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future). Одна из наиболее массовых демонстраций ожидается в Нью-Йорке. Ученики около 1,7 тыс. нью-йоркских школ - около 1,1 млн человек - получили разрешение не посещать занятия из-за своего намерения участвовать в протестной акции. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в своем Twitter-аккаунте, что поощряет этот шаг: "Нью-Йорк поддерживает наших молодых людей. Они - наша совесть". Ожидается, что к демонстрантам присоединится шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, ставшая инициатором этого протестного движения.

В забастовке примут участие сотрудники крупнейших мировых корпораций. Работники Microsoft, а также более 1,5 тыс. сотрудников американской компании Amazon намерены присоединиться к митингующим.

Протестующие надеются обратить внимание политиков на климатические проблемы, в частности, они требуют прекратить добычу и использование ископаемых видов топлива, сообщает CNN.

Акции против изменения климата под девизом "Пятницы ради будущего" начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Их инициатор Грета Тунберг в конце августа этого года прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго. Грете Тунберг понадобилось 15 дней, чтобы пересечь Атлантику: из Плимута (Великобритания) она на лодке плыла в Нью-Йорк. Шведская активистка принципиально не пользуется воздушным транспортом. В США она отправилась на парусном судне с нулевым уровнем выбросов, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду.-0-

Теги
акция забастовка экология
Новости рубрики В мире
Фото AP Дети из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла в турецком отеле
Фото pixabay.com Нью-Йорк возглавил рейтинг ведущих финансовых центров мира
Фото Facebook Поджигатель из Польши уничтожил 18 машин и автомастерскую при помощи огнемета
Фото из архива В школьной столовой в Одессе отравились 53 ученика
Фото nbcnews.com Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Фото AP Умер известный французский актер Шарль Жерар
Главное
Фото из архива Лукашенко поручил к 1 октября завершить в Беларуси сев озимых
Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА
"Судили-рядили, стрелочника нашли" - Лукашенко прокомментировал историю с увольнением в Гомеле учителя
Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов
Топ-новости
Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области
Картина дня: совещание по вопросам экономики, новый этап сотрудничества с УЕФА и "Пояс дружбы" Европейских игр
Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?
Правительство увеличило нормативы расходов на обучение в белорусских школах
Имя обладателя путевки на детское "Евровидение-2019" от Беларуси станет известно сегодня
Срок реализации инвестпроекта по строительству в Минске комплекса у Белгосцирка перенесен на 2022 год
Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 21 сентября
Правительство Беларуси и Всемирный банк обсудили проект модернизации системы высшего образования
ФОТОРЕПОРТАЖ: ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства
ДОСЬЕ: К 75-летию образования Гродненской области
Белоруски выиграли бронзовые медали командного турнира ЧМ по художественной гимнастике
Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%
Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию
Афиша выходного дня: "Театральный пикник", праздник еврейской культуры и фестиваль "Шлях цмока"
Совместное учение ВС Беларуси и России "Щит Союза-2019" завершилось
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.