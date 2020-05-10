Всемирно известный пещерный комплекс в Китае вновь открыт для туристов

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение нескольких месяцев имеющий мировую славу пещерный монастырский комплекс Могао в городе Дуньхуан провинции Ганьсу на северо-западе Китая был закрыт для туристов и паломников из-за эпидемии коронавируса. С 10 мая он вновь открыт для посещений, сообщает агентство Синьхуа.

Но, несмотря на открытие, число посетителей объекта будет строго ограничено до 1800 человек в день – а это менее 30% от максимального показателя в прошлом.

Цифровой центр и демонстрационный зал будут по-прежнему закрыты, сообщает агентство.

Туристам предлагают заранее бронировать время визита через интернет. При входе в комплекс они обязаны будут надеть маски и пройти проверку температуры.

До конца этого года бесплатная экскурсия будет доступна для медработников.

Пещерный комплекс Могао был основан в 366 г., в 735 пещерах на склоне горного массива сохраняются более 2000 полихромных скульптур и 45 тыс. кв. м наскальной живописи.-0-