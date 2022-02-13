Всемирное хранилище семян на Шпицбергене пополнится редкими образцами

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальное хранилище семян, построенное на склоне арктической горы на острове Шпицберген, в понедельник получит новые образцы, сообщает Reuters.
Хранилище построено для сохранения семян сельскохозяйственных культур от войны, болезней и других катастроф и открывается лишь несколько раз в год.
В понедельник генные банки из Судана, Уганды, Новой Зеландии, Германии и Ливана передадут семена, включая просо, сорго и пшеницу, в качестве резервных копий своих собственных коллекций. Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах предоставит около 8 тыс. образцов.
Хранилище, в котором находится более 1,1 млн образцов семян почти 6 тыс. видов растений из 89 банков семян по всему миру, также служит резервной копией для селекционеров при разработке новых сортов сельскохозяйственных культур.-0-