Всемирный банк ожидает незначительного роста мировой экономики в 2020 году

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы роста мировой экономики незначительно увеличатся с 2,4% в 2019-м до 2,5% в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка "Перспективы развития мировой экономики", сообщает ТАСС.

В 2021 году прогнозируемый рост мировой экономики составит 2,6%, в 2022 году - 2,7%. Ожидается, что рост в группе стран с развитой экономикой замедлится с 1,6% в 2019 году до 1,4% в 2020 году. При этом темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 году, однако этот подъем не будет повсеместным. Как ожидается, примерно в трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран рост экономики в этом году замедлится из-за более низких, нежели ожидалось, показателей экспорта и инвестиций.

Всемирный банк выделяет ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста мировой экономики. К их числу относят новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.-0-