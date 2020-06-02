Всемирный банк ожидает снижения спроса на нефть в 2020 году на 9%

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падение спроса на нефть может достигнуть показателя в 9%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики", который будет выпущен 8 июня.

"Падение цен на нефть с конца января в основном отражало снижение спроса из-за пандемии и введенных для ее сдерживания ограничений. Помимо рецессии, данные ограничения серьезно отразились на поездках и транспорте, на которые приходится две трети спроса, - отмечается в тексте. - Как ожидается, в 2020 году спрос на нефть снизится на беспрецедентные 9%".

Эксперты банка считают, что низкие цены на сырье могут ухудшить финансовое положение стран-производителей. "Производящие нефть страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в сочетании с нынешним кризисом в сфере здравоохранения испытывают резкий экономический спад в связи со снижением экспортных доходов, - сказал директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - Даже если цены и спрос вырастут, нынешнее падение вновь напоминает о необходимости странам-производителям продолжать реформы по диверсификации экономик". По этой причине Всемирный банк советует государствам направить ресурсы на развитие программ здравоохранения и образования.

Эксперты также прогнозируют, что в предстоящие пять лет в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах рецессия и финансовый кризис могут привести к снижению потенциального объема производства на 8%. В то же время для развивающихся стран, являющихся производителями нефти, этот показатель из-за падения цен на сырье, возможно, составит и 11%.

"Бедные и уязвимые слои населения в большей степени пострадали из-за пандемии. Принятые для обеспечения безопасности общественного здравоохранения меры подорвали и без того хрупкую мировую экономику, вызвав глубокие рецессии как в развитых, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - отметили в ВБ.-0-