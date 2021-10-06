Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение темпов роста экономики стран Европы и Центральной Азии в 2022 году после ее подъема в нынешнем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный доклад ВБ об экономических показателях данного региона.

"Высокий экономический подъем в первой половине нынешнего года стал стимулом для повышения экономической активности в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой региона Европы и Центральной Азии, и теперь прогнозируется, что ожидаемые в 2021 году темпы роста экономики будут выше, чем ожидалось, и составят 5,5%", - отмечают авторы.

По их мнению, экономический подъем был в основном обусловлен высокими темпами восстановления объемов экспорта в первой половине текущего года. Это было связано с нормализацией экономической активности, резким ростом цен на сырье и повышением внутреннего спроса на фоне вакцинации населения от COVID-19. "Однако полученный экспортом импульс может ослабевать ввиду распространения во всем мире и в регионе более заразных штаммов коронавируса, что также замедлило процесс восстановления внутреннего спроса", - подчеркивают в ВБ.

Согласно прогнозам, в 2022 году темпы экономического роста в регионе снизятся до 3,4%. "Перспективы остаются весьма неопределенными, учитывая продолжение пандемии, особенно в условиях неравного доступа к вакцинам и нерешительности в вопросе вакцинации, - отмечается в докладе. - Восстановление экономики региона сопровождалось резким ускорением инфляции и остается уязвимым для финансового стресса, который может быть спровоцирован неожиданным ужесточением условий кредитования на внешних рынках или резким повышением неопределенности экономического курса, усилением геополитической напряженности".-0-