Всемирный банк помогает 100 странам в борьбе с COVID-19

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа Всемирного банка проводит экстренные операции по борьбе с COVID-19 уже в 100 развивающихся странах, где проживают 70% населения планеты. Такая информация размещена на сайте Всемирного банка, сообщает БЕЛТА.

С марта Группа Всемирного банка оперативно предоставила странам рекордные объемы помощи, призванные содействовать их усилиям по защите бедных и уязвимых слоев населения, укреплению систем здравоохранения, поддержке частного сектора и ускорению восстановления экономики. "Эта помощь - самая масштабная и оперативная антикризисная программа в истории Группы Всемирного банка - стала важной вехой на пути выполнения обязательства предоставить в течение 15 месяцев $160 млрд в виде грантов и финансовой поддержки, чтобы помочь развивающимся странам справиться с медицинскими, социальными и экономическими последствиями пандемии COVID-19 и карантинных ограничений в экономике развитых стран", - отмечают в организации.

"Пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в бедность до 60 млн человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности", - заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Мы быстро и решительно приступили к осуществлению операций экстренного реагирования в 100 странах мира, применяя механизмы, позволяющие другим донорам оперативно расширить масштабы этих программ. Чтобы экономика снова начала расти, мы должны принимать быстрые и гибкие ответные меры, позволяющие урегулировать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, предоставить денежные средства и иную поддержку, чтобы защитить бедные слои населения, поддержать частный сектор, повысить устойчивость экономики к потрясениям и ускорить ее восстановление".

Из 100 стран 39 расположены в Африке к югу от Сахары. Почти треть всех проектов реализуется в странах, затронутых нестабильностью и конфликтами, таких как Афганистан, Гаити, Нигер и Чад. Международная финансовая корпорация (IFC) и Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA) также оперативно оказали поддержку бизнесу в развивающихся странах, включая финансирование торговли и поддержку оборотного капитала в целях сохранения частного сектора, рабочих мест и источников доходов.

Поддержка, оказываемая Группой Всемирного банка в виде грантов, займов и инвестиций в акционерный капитал, будет дополнена мораторием на обслуживание займов, предоставленных на двусторонней основе. Страны, имеющие право на помощь по линии МАР, которые попросят об отсрочке погашения официальной двусторонней задолженности, получат больше финансовых ресурсов для противодействия COVID-19 и финансирования важнейших экстренных ответных мер, позволяющих спасти человеческие жизни.

"Предлагаемый мораторий на обслуживание двусторонней задолженности высвободит крайне важные для стран - клиентов МАР ресурсы, за счет которых они смогут финансировать экстренные меры реагирования на эпидемию COVID-19, - отметил Дэвид Малпасс. - Странам следует оперативно принять меры по существенному повышению прозрачности всех финансовых обязательств их правительств. Это поможет повысить уверенность в стабильности инвестиционного климата и послужит стимулом к расширенному привлечению полезных заемных ресурсов и инвестиций в будущем".

Оперативные меры, принимаемые Группой Всемирного банка, позволят укрепить системы здравоохранения, поддержать беднейшие домохозяйства, а также создать условия, способствующие сохранению доходов и рабочих мест тех, кто пострадал сильнее всего. Страновые операции позволят оказать помощь беднейшим семьям за счет денежных трансфертов и сохранения рабочих мест, обеспечить продовольственную безопасность, качество питания и непрерывность оказания ключевых услуг, таких как безопасное водоснабжение и образование, оказать адресное содействие наиболее уязвимым группам населения.

Операции Группы Всемирного банка в 100 странах мира направлены на спасение жизней людей, защиту источников доходов, повышение устойчивости к потрясениям и ускорение темпов восстановления за счет следующих мер: укрепление систем здравоохранения, мониторинга и профилактики, особенно в странах с низким уровнем дохода и в нестабильных и затронутых конфликтами районах, расширение масштабов социальной защиты, поддержка бизнеса и сохранение рабочих мест, закупка медицинского оборудования и медицинских товаров.-0-