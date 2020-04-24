Всемирный банк прогнозирует резкий экономический спад в развивающихся странах

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивающиеся страны могут столкнуться в текущем году с более резким экономическим спадом, чем ожидается, если уровень потребления и инвестиций быстро не восстановится после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Всемирного банка, информирует ТАСС.

"Мировая экономика в 2020 году столкнется с глубоким экономическим спадом, а объем производства в развивающихся странах сократится примерно на 2%, - считают эксперты. - Это будет не только первым спадом в этих экономиках с 1960 года, но укажет и на удивительно слабые показатели экономического роста по сравнению со средним ростом в 4,6% за последние 60 лет".

При этом во Всемирном банке подчеркивают, что показатели экономического роста могут оказаться значительно хуже. "Даже если проводимые на протяжении трех месяцев меры по смягчению последствий распространения заболевания окажутся эффективными с точки зрения прекращения пандемии, инвесторы и домохозяйства могут продолжать оставаться осторожными, или же не удастся восстановить местные или мировые цепочки поставок. Домохозяйства могут ограничить уровень потребления, а предприятия - отложить инвестиции до тех пор, пока они не будут уверены в устойчивом восстановлении. Международные поездки могут возобновиться с перебоями", - допускают аналитики.

Согласно этому варианту, "удар по глобальному производству будет сильнее - и развивающиеся страны в конечном счете столкнутся с более глубоким экономическим спадом, который может привести сокращению их производства почти на 3%".-0-