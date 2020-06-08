Всемирный банк прогнозирует цену барреля нефти в 2020 году на уровне $32

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена барреля нефти составит $32 в 2020 году и $38 - в 2021 году. Такой прогноз содержится в опубликованном сегодня июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики", сообщает ТАСС.

"В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем $32 за баррель в 2020 году и $38 за баррель в 2021 году. Это на $26 и на $21 за баррель ниже январских прогнозов ВБ соответственно", - говорится в исследовании.

Всемирный банк со ссылкой на выводы Международного энергетического агентства (МЭА) отмечает, что глобальный спрос на нефть сократится во II квартале текущего года на 20%. "Общий спрос на нефть понизился почти на 5% в I квартале 2020 года. И он, как ожидается, понизится на 20% во II квартале (МЭА-2020). Это накладывается на произошедшую в начале марта задержку в достижении ОПЕК и ее партнерами (ОПЕК+) договоренности о продлении сокращения объемов добычи (Всемирный банк - 2020). Между тем, запасы нефти в хранилищах резко увеличились. Ожидается, что в июне хранилища будут заполнены практически целиком (МЭА-2020)", - указывается в документе.

По свидетельству специалистов ВБ, "самым крупным фактором, способствующим коллапсу цен на нефть, было резкое сокращение спроса на нее, вызванное государственными ограничениями, которые были направлены на обуздание распространения" нового коронавируса в мире. "Начинают падать и глобальные объемы добычи нефти, хотя и более медленными темпами, чем спрос", - пишут эксперты банка. Как они подчеркивают, удар по нефтяному рынку был нанесен в результате возникновения "беспрецедентной комбинации потрясений в сфере спроса и предложения". "Пандемия, а также ограничения деловой и личной активности, введенные с целью недопущения распространения нового коронавируса, вызвали глобальную рецессию и резкое падение спроса на нефть", - констатируют авторы доклада.

Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.-0-