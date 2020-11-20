Всемирный банк выделил $12 млрд на закупку вакцин и лекарств от коронавируса

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк (ВБ) выделил $12 млрд на закупку и распределение среди жителей 112 стран вакцин от коронавируса, тестов, а также лекарств для лечения вызываемого инфекцией заболевания (COVID-19) и готовится выделить еще $4 млрд. Об ТАСС сообщает со ссылкой на выступление президента ВБ Дэвида Мэлпаса на встрече министров финансов и глав центробанков G20.

Выделяемые средства являются частью пакета в размере $160 млрд, которые ВБ намерен направить на борьбу с последствиями пандемии к 30 июня 2021 года.

"У нас есть программы реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в 112 странах, и мы используем ускоренный механизм, который сейчас позволяет получить доступ еще к $12 млрд для закупок вакцины и их доставки", - сказал Дэвид Мэлпас.

"Международная финансовая корпорация (входит в структуру ВБ) работает над тем, чтобы инвестировать дополнительные $4 млрд в изготовление и распространение вакцин и средств для программ вакцинации", - добавил он.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад - почти на 4,4%, но она должна восстановиться и вырасти на 5,2% в следующем году.-0-