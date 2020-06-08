Всемирный банк ждет падения мирового ВВП в 2020 году на 5,2% из-за коронавируса

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус приведет к сокращению мировой экономики на 5,2% в 2020 году, заявили в понедельник во Всемирном банке, предупредив, что последние прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения, если неопределенность из-за пандемии и ограничений для бизнеса продлится дольше ожиданий, сообщает Reuters.

В обновленном докладе "Глобальные экономические перспективы" банк отметил, что развитые экономики, как ожидается, сократятся в 2020 году на 7%, в то время как экономики развивающихся стран - на 2,5%.

Новые прогнозы Всемирного банка предрекают экономике больший ущерб, чем оценки, опубликованные в апреле Международным валютным фондом, который прогнозировал глобальное падение в 2020 году на 3%.-0-