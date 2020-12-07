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07 декабря 2020, 22:47

Всемирный экономический форум в 2021 году перенесли из Швейцарии в Сингапур

Фото BBC
Фото BBC

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Всемирный экономический форум (ВЭФ), который всегда проходил в Швейцарии, будет впервые проведен в следующем году в Сингапуре. Об этом заявил в Женеве исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, передает ТАСС.

"Всемирный экономический форум созовет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая", - отметил он. В 2022 году ежегодное заседание вернется в Давос-Клостерс.

Решение об изменении места проведения было принято в связи с пандемией COVID-19.

Было решено, что Сингапур - это наилучшее место для проведения встречи. Монк напомнил, что сингапурское заседание ВЭФ будет "первым событием глобального лидерства, посвященным всемирному восстановлению от пандемии". Эта встреча, которая будет проходить при личном участи приглашенных, "соберет вместе лидеров, чтобы сосредоточить внимание на выработке решений, касающихся наиболее животрепещущих проблем мира".

Саммит 2021 года в Сингапуре "исключительно важен для обсуждения того, как мы можем вместе обеспечить восстановление", заявил председатель и основатель ВЭФ Клаус Шваб. По его словам, на этом заседании "руководители бизнеса, правительств и гражданского общества впервые после начала глобальной пандемии встретятся лично".

ВЭФ запланировал на 25-29 января 2021 года проведение традиционной "Давосской недели" в онлайн-формате. Речь в ходе дискуссии пойдет о "восстановлении доверия и разработке принципов, политики и партнерства, необходимых для 2021 года".

6-7 апреля 2021 года ВЭФ проведет в Токио саммит на тему "глобального технологического управления". В октябре женевская штаб-квартира ВЭФ сообщала, что намерена провести форум с 18 по 21 мая в Люцерне - Бюргенштоке в Швейцарии. Главная тема этой встречи была сформулирована как "Большая перезагрузка" в эпоху после пандемии COVID-19. Внимание в ходе дискуссии предполагалось сосредоточить на наиболее актуальных вызовах современности.-0-

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