Всемирный экономический форум в 2022 году планируют провести в Давосе

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2022 года может вновь пройти в Давосе, ориентировочно с 17 по 21 января. Эту информацию сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованную на сайте центра туризма "Давос - Клостерс". В настоящее время идут переговоры о ценах на гостиницы для участников.

Ежегодные встречи ВЭФ традиционно проходят в январе в Давосе, однако в 2021 году вследствие пандемии коронавируса и связанных с ней санитарных ограничений заседание было решено провести в Сингапуре 17-20 августа. Центр туризма "Давос - Клостерс" проинформировал, что в январе 2022 года встреча может вернуться в родные пенаты. "Подготовка уже ведется. Если все пойдет по плану, ВЭФ должен на будущий год состояться в Давосе на неделе с 17 по 21 января", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "проводились различные переговоры с представителями ВЭФ, сферы политики, бизнеса и туризма, обсуждались, в частности, такие темы, как транспорт и жилье".

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.-0-