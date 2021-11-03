Всемирный экономический форум в Китае откладывается из-за COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Всемирного экономического форума заявили, что откладывают свое мероприятие, запланированное на конец этого месяца в китайском городе Тяньцзинь, из-за вспышки случаев COVID-19 в стране. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

Уровень заболеваемости достиг в КНР почти трехмесячного максимума.

"К сожалению, из-за обстоятельств продолжающейся пандемии COVID-19 и недавних случаев заболевания в крупных городах и провинциях Китая ежегодное собрание будет перенесено", - говорится в электронном письме ВЭФ.-0-