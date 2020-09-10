Всемирный конгресс автопрома пройдет на Хайнане в сентябре

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный конгресс автомобильной промышленности пройдет 27-30 сентября в городе Хайкоу - административном центре китайской провинции Хайнань, сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Наньхайван".

Главная тема конгресса - "Совместное преодоление временных трудностей, трансграничное взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество". В перечне вопросов для обсуждения - устойчивое развитие отрасли в условиях пандемии, внедрение высоких технологий и инноваций в производство транспортных средств на альтернативных источниках энергии.

Планируется, что часть мероприятий пройдет онлайн. В четырехдневной программе конгресса - два пленарных заседания, шесть международных форумов, закрытое заседание высокого уровня, а также китайско-германский форум.

Власти Хайнаня активно продвигают развитие автомобильной промышленности на альтернативных источниках энергии, отмечается в сообщении. Для борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии к 2030 году на острове намерены полностью прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В 2019 году на Хайнане было продано в общей сложности 12,8 тыс. электромобилей, почти 7 тыс. из них (53,4%) предназначены для частного пользования.-0-