Всеобщие выборы в Ботсване пройдут в октябре

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщие выборы в Ботсване назначены на 23 октября 2019 года, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя избирательной комиссии страны.

Дата установлена президентом страны Мокгвитси Масиси. Кандидаты в депутаты должны подать все необходимые документы для регистрации до 26 сентября. Им предстоит бороться за 57 мандатов. Еще шесть депутатов назначаются партией, завоевавшей большинство по итогам выборов.

Расклад сил в парламенте является важнейшим фактором политической жизни Ботсваны, так как Национальная ассамблея - однопалатный парламент - избирает лидера страны. Для этого требуется простое большинство депутатов. Президент в Ботсване является не только главой государства, но и возглавляет правительство.-0-