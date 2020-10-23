Вся Польша переходит в красную зону из-за всплеска COVID-19

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся территория Польши с 24 октября будет находиться в красной зоне из-за продолжающегося распространения коронавируса. Об этом объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает польское издание Wiadomosci.

"К сожалению, ситуация по-прежнему серьезная и динамичная. Сегодня произошло очередное увеличение числа инфицированных. Число умерших также велико, и наши действия должны быть очень решительными", - сказал премьер-министр Польши во время конференции. Глава польского правительства подчеркнул, что темпы роста заболеваемости необходимо замедлить.

"Если нынешняя тенденция сохранится, на следующей неделе в Польше может быть 20-25 тыс. заболевших в день", - признал министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Премьер-министр Польши рассказал, какие ограничения будут введены на всей территории страны с 24 октября. В частности, учащиеся 4-8 классов начальных школ будут обучаться дистанционно. С 8.00 до 16.00 подростки смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. Заведения общественного питания будут закрыты для посетителей, однако продолжат готовить еду на вынос и для доставки. Моравецкий также объявил о запрете собраний с участием более 5 человек, за исключением людей, проживающих вместе, а также встреч в профессиональных целях. Премьер анонсировал внедрение программы "Защита пожилых людей". Правительство в этой связи призвало неработающих граждан старше 70 лет оставаться дома.

По словам Моравецкого, вводимые ограничения должны дать результат и отразиться на статистике через 10-14 дней. "Если результата не будет, нам придется предпринять дальнейшие шаги", - сказал он.

В августе власти Польши решили использовать региональный принцип реагирования на распространение коронавируса. Тогда была введена система зон трех цветов, сообщает ТАСС. Красная зона - регионы, где зафиксировано большое число заражений и вводятся серьезные ограничения, желтая зона - с менее жесткими мерами и зеленая зона, где эпидемическая ситуация относительно стабильная. С 17 октября к желтой зоне по решению правительства относится вся территория республики. Во всех зонах введен повсеместный масочный режим.

В Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 228 тыс., с момента вспышки 4,1 тыс. заразившихся умерли, более 105 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в последние две недели стремительно растет и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне - более 10 тыс. заболевших в день. 23 октября был зафиксирован очередной максимум - за сутки выявили 13 632 новых случая заражения. Скончались за прошедшие сутки 153 больных.-0-