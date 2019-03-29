Вспышка холеры в Мозамбике: число зараженных превысило 130

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозамбике официально подтверждены 138 случаев заражения холерой. Вспышка заболевания зафиксирована в городе Бейра, наиболее пострадавшем от циклона "Идай", сообщает Reuters .

Министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития Мозамбика Сельсу Коррейа заявил, что власти ожидали подобного развития событий и подготовились. По его словам, в городе уже работают врачи.

До настоящего времени случаев смерти из-за холеры в медицинских центрах Мозамбика отмечено не было. Тем не менее, по имеющимся сведениям, по меньшей мере два человека с симптомами, характерными для холеры, скончались вне стен медучреждений.

На следующей неделе в Мозамбик поступят 900 тыс. доз оральной вакцины против холеры, после чего начнется кампания по вакцинации населения.

Вспышки холеры наблюдались в Мозамбике регулярно на протяжении последних пяти лет, последняя была ликвидирована в феврале 2018 года. Учитывая масштабы ущерба, нанесенного циклоном инфраструктуре Бейры, и уровень загрязненности воды, эксперты опасаются эпидемии.

Холера - острая кишечная инфекция, вызываемая попаданием в организм пищи или воды, зараженной холерным вибрионом. Передача холеры тесно связана с отсутствием надлежащего доступа к чистой воде и средствам санитарии. В 2017 году партнерами Глобальной целевой группы была представлена стратегия по борьбе с холерой "Ликвидировать холеру: дорожная карта на период до 2030 г.". Стратегия направлена на сокращение к 2030 году смертности от холеры на 90% и ее полное устранение из не менее чем 20 стран.-0-