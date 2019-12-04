Вспышка кори в Самоа: за два месяца погибли 60 человек

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Самоа 5 и 6 декабря закроет большинство образовательных учреждений и государственных организаций в связи с крупнейшей вспышкой кори, которая с октября этого года унесла жизни 60 человек. Большинство из погибших - дети, сообщает газета The New York Times.

В течение этих двух дней в стране, где в ноябре из-за вспышки кори было объявлено чрезвычайное положение, будут массово развернуты подразделения по вакцинации. Чиновники обратились к населению с просьбой воздержаться в ближайшие дни от каких-либо внутренних поездок и, по возможности, оставаться дома в ожидании прибытия подразделений по вакцинации. Как сообщает телекомпания Al Jazeera, власти Самоа попросили непривитые семьи 4 декабря вывесить красный флаг возле своих домов, чтобы помочь проведению массовой иммунизации. Помогать с вакцинированием населения будут госслужащие.

В ноябре правительство Самоа объявило обязательную вакцинацию населения от кори, и сейчас власти пытаются ускорить общенациональную кампанию иммунизации. Премьер-министр во время посещения одной из больниц, где проходят лечение инфицированные корью, заявил, что вакцинация является единственным ответом на эпидемию. А люди, которые препятствуют проведению вакцинации и обещают исцеление альтернативными методами, будут привлечены к уголовной ответственности. По сообщениям местных СМИ, несмотря на усилия правительства по вакцинации, многие жители Самоа продолжают обращаться к народным целителям.

В стране, население которой составляет около 200 тыс. человек, по состоянию на 4 декабря насчитывается 4052 случая заболевания корью, причем 171 инфицированный выявлен только за последние сутки. Большинство из 60 погибших - дети, 52 из них - в возрасте до 4 лет. Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 3 декабря 73% детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет - группа наибольшего риска - на двух основных островах Уполу и Савайи вакцинированы. Также в отчете говорится, что 86% детей в возрасте от 5 до 19 лет и 79% женщин в возрасте от 20 до 35 лет были вакцинированы. Всего с начала октября в Самоа привиты более 110 тыс. человек, однако остановить рост заболеваемости пока не удалось.

Сообщается, что уровень вакцинации от кори в Самоа в 2013 году составлял 90%, однако в 2018-м снизился до 31%. Массовый отказ населения от вакцинации связывают с тем, что в прошлом году в одной из больниц Самоа после введения вакцин скончались двое детей. Однако, как показало расследование, причиной этих смертей стали не некачественные вакцины, а то, что медсестры допустили ошибку, смешав препарат с миорелаксантом с истекшим сроком годности вместо воды.-0-