Вспышка коронавируса обрушила мировые рынки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовые рынки по всему миру падают шестой день подряд на фоне опасений трейдеров и инвесторов, что вспышка коронавируса COVID-19 подорвет мировую экономику, сообщает ВBС.

По итогам торгов 27 февраля американский индекс Dow Jones упал сразу на 1,2 тыс. пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%. Это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq - 4,6%. Лондонский FTSE закончил торги на 3,5% ниже, а японский Nikkei упал более чем на 2%.

Падение индексов продолжается, пока все новые страны мира вводят меры для борьбы со вспышкой коронавируса: людям рекомендуют отказаться от путешествий, приостанавливается работа различных предприятий, в магазины приходит намного меньше покупателей.

При этом многие крупнейшие мировые корпорации, в том числе Microsoft и Rio Tinto, предупреждают, что не смогут выполнить свои планы по продажам. 27 февраля Facebook заявил, что отменяет конференцию разработчиков программного обеспечения, которая должна была состояться в мае.

На сегодня почти в 50 странах мира зафиксировано более 80 тыс. случаев заражения и более 2,8 тыс. смертей. В Китае общее число заболевших составило почти 79 тыс., а умерших - 2788. Более 1,7 тыс. случаев заболевания зафиксировано в Республике Корея. В Японии - 214 заболевших. Центром распространения вируса в ближневосточном регионе остается Иран: сообщается о 245 случаях заражения и 26 смертях.

Больше всего из европейских стран от вируса пострадала Италия - там зафиксировано 655 случаев заболевания и 17 смертей. В Германии уже 48 заразившихся, во Франции - 38, в Испании - 15.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в России, Швейцарии, Хорватии, Финляндии, Греции, Швеции, Афганистане, Алжире, Ираке, Индии, Израиле, Австрии, Бельгии, Египте, Дании, Бразилии, Омане, Пакистане, Камбодже, Грузии, Ливане, Эстонии, Непале, Северной Македонии, на Филиппинах. О первых подтвержденных случаях заражения коронавирусом 28 февраля объявили Нигерия, Новая Зеландия, Литва, Беларусь.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-