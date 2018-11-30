Вспышка лихорадки Эбола в Конго стала второй по масштабам в истории

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго является второй по масштабам за всю мировую историю. Такая информация сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Международного комитета спасения.

Согласно информации комитета, по состоянию на 29 ноября 2018 года количество зафиксированных в Конго случаев смертельного вируса геморрагической лихорадки достигло 426. Жертвами лихорадки стали 245 человек, таким образом смертность составила 57,5%. Ранее второй по масштабам вспышкой лихорадки Эбола являлась эпидемия, произошедшая в Уганде в 2000-2001 годах. Тогда вирусом были инфицированы 425 человек, больше половины заболевших скончались. Самая масштабная вспышка Эболы произошла в Западной Африке в 2014 году, тогда болезнь унесла жизни более 11 тыс. человек.

Комитет отмечает, что оказание медицинской помощи жителям республики затрудняется конфликтом в провинции Северное Киву, где действуют более 50 вооруженных группировок.

Как прогнозирует исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Питер Салама, вспышка Эболы в северо-восточном Конго продлится еще как минимум шесть месяцев, прежде чем распространение лихорадки можно будет остановить.

О начале очередной вспышки БВВЭ в Конго было официально объявлено 8 мая 2018 года. Она стала девятой со времени обнаружения вируса в стране в 1976 году. Вирус передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.-0-