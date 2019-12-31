Вспышка пневмонии неизвестного происхождения зафиксирована в Китае

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) не менее 27 человек заразились пневмонией неизвестного происхождения, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Состояние 7 больных оценивается как тяжелое. У остальных пациентов болезнь протекает без осложнений, двое из них будут выписаны из больницы в ближайшее время. Большинство пациентов работали на местном рынке свежих морепродуктов.

Эпидемиологи устанавливают источник распространения вируса. В город также прибыла группа экспертов из Национальной комиссии здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом.-0-