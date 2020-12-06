Вспышка птичьего гриппа стала причиной уничтожения более 40 тыс. индеек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 на птицеферме в графстве Норфолк на востоке Англии стала причиной уничтожения 30 тыс. индеек. Об этом сообщила газета The Sun.

Более 10 тыс. птиц уничтожены на птицеферме в Северном Йоркшире по той же причине.

Сообщается, что с начала ноября на территории Англии было семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1. На территории Англии, Шотландии и Уэльса с 14 декабря начнут действовать более строгие требования к предприятиям, занимающимся разведением домашней птицы.-0-