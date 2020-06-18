Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль

18 июня, Пекин /БЕЛТА-ТАСС/. Власти Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка коронавируса, взяли эпидемиологическую ситуацию в городе под контроль. Об этом заявил на пресс-конференции ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.

"Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль, - сказал он. - Вместе с тем завтра, послезавтра и далее будут выявляться новые случаи заражения. Однако это не новые случаи инфицирования, а процесс выявления уже инфицированных ранее людей".

Он пояснил, что "взятие вспышки коронавируса в Пекине под контроль не означает, что количество ежедневно фиксируемых новых случаев заражения будет равно нулю". "Эта кривая будет развиваться еще какое-то время, однако число случаев заражения будет становиться все меньше и меньше", - добавил эпидемиолог.

Он также отметил, что пандемия еще бушует в мире, риск ввоза инфекции из-за рубежа сохраняется, в любом регионе Китая может быть зафиксирован новый ввозной случай заражения и небольшая локальная вспышка. "К счастью, Пекин своевременно принял ответные меры", - резюмировал У Цзунью.-0-