Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа в городе Митоё префектуры Кагава на юго-западе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга приказал ответственным министерствам призвать торговцев птичьим мясом к максимальной бдительности, провести сбор данных на месте, а также в ускоренном режиме принять меры для предотвращения эпидемии.

По данным агентства Kyodo, власти префектуры Кагава в ближайшее время откроют штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа. На местной птицефабрике будут утилизированы около 330 тыс. кур.

Власти также обратились к Силам самообороны Японии с просьбой направить к ним группу для проведения ликвидации. При этом за прошедшие четыре дня в префектуре уже погибли 3,8 тыс. зараженных кур. Вокруг птицефабрики установили карантинную зону радиусом 10 км.

Введен запрет на вывоз кур и яиц за территорию зоны, а также их перемещение в радиусе 3 км вокруг птицефабрики. Кроме того, рядом с местом обнаружения заболевания начнет работу дезинфекционная станция. При этом процесс обеззараживания этой территории планируется завершить в течение 10 дней.-0-