Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Нидерландах

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Птичий грипп обнаружен на птицефабрике в городе Синт-Уденроде. Об этом проинформировало Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, речь может идти об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания. В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тыс. кур, будет уничтожена.

На семи птицефабриках, которые находятся в радиусе 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагаются еще 26 ферм. Для них с сегодняшнего дня действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.-0-