Встреча Байдена с избирателями вызвала интерес большего числа телезрителей, чем встреча Трампа

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена с избирателями вызвала интерес большего числа телезрителей, чем аналогичное мероприятие с участием республиканца Дональда Трампа. Такие предварительные оценки представила в пятницу исследовательская служба Nielsen, передает ТАСС.

Трансляцию мероприятия Джозефа Байдена 15 октября вела телекомпания ABC в Филадельфии (штат Пенсильвания). Ее посмотрели 12,29 млн человек. Встречу Дональда Трампа с избирателями в Майами (штат Флорида), трансляцию которой вела NBC, посмотрели 10,39 млн зрителей. Отмечается, что трансляция встречи демократа длилась два часа, включая получасовой аналитический разбор после окончания. Мероприятие республиканца длилось один час.

Вместо очного второго раунда предвыборных дебатов кандидаты в президенты США проводили 15 октября мероприятия раздельно. Этот раунд был отменен в связи с заражением Дональда Трампа коронавирусом. Первый раунд дебатов во время текущей президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Третьи дебаты Трампа и Байдена состоятся 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября, где будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.-0-