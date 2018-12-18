Встреча конституционного комитета Сирии намечена на начало 2019 года

18 декабря, Женева /БЕЛТА - ТАСС/. Россия, Иран и Турция намерены провести первую встречу сирийского конституционного комитета в начале 2019 года в Женеве. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран "астанинской тройки" (РФ, Иран, Турция), которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве.

"Министры согласились предпринять усилия, нацеленные на проведение первого заседания конституционного комитета в начале следующего года в Женеве", - зачитал Лавров.

В заявлении не говорится, что список участников конституционного комитета согласован.

Сегодня главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу передали Стаффану де Мистуре утвержденный список делегатов от гражданского общества Сирии, которые примут участие в выработке нового основного закона страны или изменении действующей конституции. После этого в стране будут проведены всеобщие выборы. Предполагается, что в конституционный комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Решение о создании комитета было принято 30 января в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога.-0-