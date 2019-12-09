Встреча "нормандской четверки" началась в Париже

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) начались в Париже. Встреча в "нормандском формате" стартовала с задержкой почти на полтора часа относительно изначально запланированного на 18.00 (по минскому времени) открытия, сообщает ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин собрались в зале Мюрата Елисейского дворца. Перед этим у лидеров состоялся ряд двусторонних встреч. Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон провели отдельные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Как ожидается, встреча президентов РФ и Украины произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита. Офис президента Украины сообщил, что она состоится до итоговой пресс-конференции, которая намечена на 00.00 по минскому времени.

Не считая протокольной съемки, мероприятия проходят в закрытом для прессы режиме.

В зале Мюрата лидеры проводили переговоры на одном из предыдущих саммитов в "нормандском формате", который состоялся 2 октября 2015 года. Помимо Владимира Путина и Ангелы Меркель, в нем тогда принимали участие Франсуа Олланд, возглавлявший Францию в 2012-2017 годах, и Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины в 2014-2019 годах.

Как сообщает Укринформ, по словам Владимира Зеленского, на "нормандской встрече" обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Последний раз "нормандский саммит" состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.-0-